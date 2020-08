Mara Maravilha quer fazer parte do grupo de Angélica, Xuxa e Eliana

Angélica e Rio - As apresentadoras Xuxa Eliana têm um grupo em um aplicativo de conversas no celular. Mara Maravilha , que também já foi apresentadora infantil, voltou a dizer em entrevista que gostaria de fazer parte desse grupo. Só que, durante uma live com Sabrina Sato , Angélica disse que não é amiga de Mara Maravilha.

"Então, a Mara eu não tenho relação. A Xuxa e a Eliana também não muito. Ela até pode entrar no grupo, mas a gente precisa, agora, se falar", disse Angélica para Sabrina.

No entanto, em entrevista ao jornal "Extra", Mara discordou das declarações de Angélica. "Eu gostaria, sim, de fazer parte do grupo. Angélica pode falar por ela, mas não generalizar sobre as outras meninas. Ela não sabe das informações. Em relação às duas, eu só tenho boas histórias. Elas são minhas amigas. Amigo não precisa estar se falando sempre ou frequentar a casa. Amigo é ser, não estar. Eliana é minha vizinha, a gente troca mensagens pelo WhatsApp. A Xuxa faz questão de me convidar para os programas dela, até mesmo quando era na Globo. Tudo que eu solicito, elas me atendem", disse Mara.

A apresentadora também contou que ela e Angélica tiveram uma rivalidade quando as duas eram funcionárias do SBT, mas está disposta a deixar a rixa de lado. "Vi sinceridade na Angélica. Ela deixou aberta a possibilidade de sermos amigas. Achei bacana. Por mim, vejo com muita simpatia ter a chance de me aproximar dela", afirmou Mara.