Kyra Gracie lança curso de defesa pessoal para mulheres

Rio - Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registra, a cada quatro minutos, pelo menos um caso de agressão cometida por homens contra mulheres. Em 2018, foram registrados mais de 145 mil casos de violência física, sexual ou psicológica. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, só no estado de São Paulo, os atendimentos da Polícia Militar a mulheres vítimas de violência física aumentaram 44,9%. A quantidade de feminicídios também subiu no estado para 46,2%. Diante desse cenário, Kyra Gracie , lutadora de Jiu-Jitsu e oito vezes campeã mundial, lança o curso "Defesa Pessoal para Mulheres" na plataforma online Curseria, com a proposta de ensinar maneiras de se proteger ante a situações de risco que possam surgir no dia a dia.

O programa traz dez aulas com cerca de trinta minutos cada. Todas adaptadas para pessoas de qualquer idade e biotipo, não havendo necessidade de experiência prévia para praticarem os exercícios. Kyra conduzirá suas alunas a identificarem e desenvolverem ao máximo seu potencial, capacitando-as para que possam se defender em situações de ameaça.Os exercícios oferecidos pretendem intensificar a potência corporal através de técnicas de defesa pessoal e simulações práticas. "O curso nasceu por conta do crescimento de agressões contra a mulher no Brasil. Queremos contribuir com a sociedade para que esse número diminua e que por meio desses ensinamentos, possamos ser um caminho para ajudarmos essas mulheres. Percebi que podia oferecer essas informações e condições para que toda e qualquer mulher possa se defender e se proteger", conta Kyra Gracie.Criado para garantir a integridade e o bem-estar da mulher em situações de risco mais comuns, durante as aulas, as alunas passam por simulações de possíveis agressões e junto com a Kyra, aprenderem os métodos para se defender em momentos como esses. "Estar preparado para se defender inclui saber como reagir e quando não reagir. Nós queremos ensinar como elas podem garantir sua segurança", conclui Gracie.