De Bob Marley a Anitta, confira os nomes de celebridades mais comuns para cães

Rio - Escolher o nome do animalzinho de estimação é sempre uma decisão difícil e, por isso, muitos pais e mães de pets buscam nos seus ídolos e celebridades alguma inspiração. De acordo com o PetCenso, levantamento feito com base em 1,4 milhão de animais cadastrados na DogHero, maior empresa de serviços para pets da América Latina, algumas peculiaridades foram reveladas.



No quesito celebridades internacionais, por exemplo, os nomes Bob (1º) em referência ao cantor jamaicano aparece no topo da lista, seguido pela pintora mexicana Frida Kahlo (2º) e o astro do rock Ozzy Osbourne (3º). Entre os famosos brasileiros, os tutores adoram homenagear cantores e cantoras como Chico Buarque (1º), Zeca Pagodinho (2º) e Pitty (3º).



Confira, abaixo o top 10 nomes de celebridades internacionais e nacionais:



Celebridades Internacionais



1. Bob (Marley)



2. Frida (Kahlo)



3. Ozzy (Osbourne)



4. Chanel (Coco)



5. Bolt (Usain)



6. Johnny (Depp)



7. Cyndi (Lauper)



8. Beethoven



9. Penélope (Cruz)



10. Amy (Whinehouse)







Celebridades Nacionais



1. Chico (Buarque)



2. Zeca (Pagodinho)



3. Pitty



4. Léo (Santana ou Chaves)



5. Kiko



6. Cléo (Pires)



7. Lulu (Santos)



8. Anita



9. Júnior (Lima)



10. Maju (Coutinho)