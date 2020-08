Giovanna Ewbank doa leite materno: 'pode salvar vidas'

São Paulo - Giovanna Ewbank deu à luz o filho Zyan, fruto do casamento com Bruno Gagliasso, há pouco tempo e só recentemente mostrou o rosto do caçula. O bebê tem cerca de um mês de idade e a apresentadora está amamentando o pequeno. Em um post no Instagram, ela contou que está curtindo essa fase da vida e também revelou que doa o excedente do leite materno.

Galeria de Fotos Giovanna Ewbank e Zyan Reprodução/Instagram Giovanna Ewbank celebra 4h de sono: 'estou descansada' Reprodução Instagram Giovanna Ewbank Reprodução Internet Giovanna Ewbank está doando leite materno Reprodução/Instagram Giovanna Ewbank amamenta ao filho recém-nascido, Zyan Reprodução Internet Giovanna Ewbank Reprodução / Instagram Zyan Ewbank Gagliasso é canceriano com ascendente em Áries e tem Lua em Peixes Reprodução de Internet Gio Ewbank e o marido Bruno Gagliasso Reprodução Instagram Giovanna Ewbank Reprodução Giovanna Ewbank está na reta final da gestação Reprodução Internet Giovanna Ewbank mostra rosto de seu terceiro filho com Gagliasso em ultrassom Reprodução Internet Presentes de Giovanna Ewbank Reprodução Giovanna Ewbank Reprodução Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso contam sobre flagra de Titi Reprodução / Instagram Giovanna Ewbank mostra quarto dos filhos Reprodução / Instagram Giovanna Ewbank Reprodução / Instagram Giovanna Ewbank Reprodução Giovanna Ewbank Reprodução Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso falam sobre privilégios, adoção e a espera do novo filho, dessa vez biológico, em entrevista a revista QG Divulgação Giovanna Ewbank Reprodução Instagram Titi e Bless Gagliasso, filhos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso Reprodução Internet Giovanna Ewbank, Titi, Bless e Bruno Gagliasso Reprodução do Instagram Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank e Titi Reprodução da internet Giovanna Ewbank e Titi Reprodução da internet Giovanna Ewbank, Titi e Bruno Gagliasso Reprodução de internet

"Tenho descoberto tantas coisas legais sobre o aleitamento. Inclusive, recentemente descobri que podemos doar o excedente do nosso leite materno, e que qualquer quantidade, por menor que seja, pode ajudar a salvar vidas de bebês prematuros", escreveu Giovanna no post.

A mãe de três filhos disse que ficou mexida ao descobrir isso e decidiu ser uma doadora. "Eu fico tão feliz em saber que faço parte disso, eu sou uma das mães que doa amor e leite materno!", ela escreveu e convidou as seguidoras que também estão na fase do aleitamento materno a aderirem esse movimento.