Ex-namorada de ator que foi morto pelo sogro se afasta das redes sociais

Rio - Isabela Tibcherani, ex-namorada de Rafael Miguel , ator que foi morto pelo pai da jovem , usou as redes sociais para lamentar as críticas e ataques que vem sofrendo. Ela também disse que vai se afastar da internet por um tempo.

Ela disse estar com problemas "financeiros, psicológicos e familiares". "Sei que não preciso estar bem o tempo inteiro, mas às vezes é difícil estar o mínimo bem. Existe também a maldade de certas pessoas que acaba nos desmotivando", afirmou Isabela, que logo depois postou o print de uma mensagem que recebeu de um "hater" dizendo que ela "deveria se matar" e que ela só queria "aparecer".

Em seguida, Isabela explicou porque se recusou a participar da reconstituição do crime que matou seu namorado e os pais dele. "Falei, sim, que não participaria da reconstituição. Foi o momento MAIS TRAUMÁTICO DA MINHA VIDA. Vocês estão atacando a pessoa errada! Eu não entendia de nada que envolve processos judiciais, só consegui pensar no quanto iria doer ter que reviver algo que fere tanto", escreveu.

Ela também disse que já se informou mais sobre a reconstituição e que hoje em dia estaria disposta a "passar por isso, se puder ajudar mais". No final da mensagem, Isabela pediu que as pessoas parem de atacá-la. "Por favor, não me ataquem mais. Eu não aguento mais. Por favor!".

Isabela voltou após algum tempo e revelou que vai se afastar das redes sociais. "Tudo que está acontecendo está me remetendo a coisas ruins, pessoas maldosas me atacando sem razão".

Relembre o caso

O ator Rafael Henrique Miguel, que interpretou o Paçoca no remake de "Chiquititas" (2013-2015), foi morto a tiros em junho de 2019. Rafael, que tinha 22 anos, seu pai, João Alcisio Miguel, 52, e sua mãe, Miriam Selma Miguel, 50, foram assassinados na casa da namorada do jovem, Isabela Tibcherani, que na época tinha 18 anos, pelo pai dela, Paulo Cupertino Matias.

Familiares teriam dito que Paulo fugiu após os disparos, que aconteceram na Estrada do Alvarenga, no bairro Pedreira, na Zona Sul da Capital. Ele cometeu o crime por ciúmes da filha.