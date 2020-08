Empresário que fez live erótica estará em 'A Fazenda'

São Paulo - A próxima edição de “A Fazenda” vai está cheia de participantes e os nomes das celebridades não param de surgir. Dessa vez, o colunista Leo Dias divulgou que o empresário Anderson Felício fará parte do time de peões. Ele ficou conhecido por ter sido casado com a ex-BBB Munik Nunes, que venceu a 16ª edição do programa da Globo, e também por participar do “Power Couple”, outro reality show da Record TV.

O casamento com a campeã do “BBB 16” durou dois anos e o término aconteceu em 2019 de uma forma não amigável, já que eles se alfinetaram na internet após a separação.

Cearence, Andersson atua no ramo de transportes como empresário. Uma das polêmicas envolvendo seu nome está uma live erótica na qual convidou seguidoras para aparecerem dançando para ele, porém uma delas surgiu com uma foto de Munik e acabou gerando um climão.

Os participantes da próxima edição de “A Fazenda” já estão se preparando para o pré-confinamento e entre os nome descobertos estão: MC Mirella, Jojo Todynho, Carol Narizinho, JP Gadelha, Lipe Ribeiro, Orlandinho Milanello, Cristiane Maravilha e Vinícius D’Black.