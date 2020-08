Manu Gavassi estreia no segundo lugar da parada Brasil do Spotify

Rio - A cantora e compositora Manu Gavassi acaba de conquistar um feito raro dentro da música, alcançando já na estreia a segunda posição dentro do Spotify Brasil. O seu novo single “Deve ser horrível dormir sem mim”, com participação de Gloria Groove, ultrapassou 1 milhão de players em menos de 24 horas, um grande feito não só para a carreira das duas cantoras, mas também dentro da plataforma de música. A faixa alcançou o 1° lugar na Apple Music e Deezer Brasil, foi o vídeo de música mais assistido no YouTube, além de chegar ao topo do trending topics Brasil do Twitter. O videoclipe oficial, que também foi apresentado ontem (21), já bateu 3 milhões de views no YouTube.

Galeria de Fotos Chay Suede faz participação no clipe da ex-namorada, Manu Gavassi Reprodução Chay Suede faz participação no clipe da ex-namorada, Manu Gavassi Reprodução Chay Suede faz participação no clipe da ex-namorada, Manu Gavassi Reprodução Manu Gavassi lança clipe em parceria com Gloria Groove Divulgação Manu Gavassi lança clipe em parceria com Gloria Groove Divulgação Manu Gavassi lança clipe em parceria com Gloria Groove Divulgação Manu Gavassi lança clipe em parceria com Gloria Groove Divulgação Laura Neiva e Chay Suede no clipe de Manu Gavassi Reprodução Manu Gavassi Divulgação / Ítalo Gaspar Manu Gavassi virou Malu Gabatti Reprodução Internet Manu Gavassi está loira Reprodução Internet

“Eu ainda estou em choque, nunca pensei que um dia isso poderia acontecer. Estou feliz e realizada em todos os sentidos possíveis. Não sei nem como agradecer, parece um sonho”. – declara Manu.No último dia 12, a cantora, de 27 anos, sumiu após um blackout em suas redes sociais, onde todas as suas fotos desapareceram deixando seus fãs, os “gavassiers”, desesperados. No dia seguinte, as redes foram ocupadas por Malu Gabatti, uma renomada cineasta que acaba de chegar ao Brasil depois de longa temporada em Nova York.Foi dessa forma divertida e fora do convencional, que Manu deixou a personagem assumir as suas redes sociais, lançando, dias depois, um featuring com a cantora Gloria Groove.A canção “Deve ser horrível dormir sem mim” é uma composição de Manu, que logo pensou em Gloria para dar o seu toque especial e criando a sua parte: “Eu achei uma anotação perdida no meu bloco de notas e era ‘deve ser horrível dormir sem mim’. Achei estranho e engraçado, então resolvi fazer uma música. Mandei pra Glória e ela se identificou. Somos duas capricornianas malucas e ela me mandou super rápido a parte dela. Na hora, já senti que a nossa vibe bateu e que seria muito legal levar essa parceria adiante. Sou muito movida a vibe, na verdade".O videoclipe, com produção geral da F/Simas, é na verdade é um curta metragem com um pouco mais de 10 minutos de duração. O projeto foi dirigido e roteirizado por Manu, através de sua agencia criativa “CUTE BUT PSYCHO”, onde pensou nos mínimos detalhes, escolhendo cada um dos personagens a dedo, inclusive a ideia de convidar o casal de atores Chay Suede e Laura Neiva foi uma forma de olhar com carinho para o passado.Entre mãos com luvas dançantes, coelho imaginário e muito conceito, Manu Gavassi mostra que está cada vez mais segura para se afirmar no mundo da música, moda e criação de arte.