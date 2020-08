A atriz americana Lori Loughlin foi condenada na última sexta-feira (21) a dois meses de prisão e ao pagamento de U$$ 150 mil após se declarar culpada no grande escândalo de subornos pagos por pais ricos para que seus filhos fossem admitidos em prestigiadas universidades dos EUA.

O juiz federal de Boston, Nathaniel Gorton, seguiu as recomendações do promotor federal de Massachusetts ao impor a pena durante uma audiência que durou cerca de 30 minutos, organizada por videoconferência devido à pandemia.

A atriz, de 56 anos, conhecida por seu papel como tia Becky na série televisiva "Full House", exibida nos anos 1980 e 1990, ficará em liberdade condicional por dois anos após ser libertada da prisão, e terá que cumprir 100 horas de serviço comunitário.

Vestida com sobriedade, Loughlin derramou algumas lágrimas enquanto pedia perdão por sua "decisão horrível". "Segui um plano para dar às minhas filhas uma vantagem injusta", admitiu.

Segundo a atriz, mais tarde percebeu que suas ações tinham servido para apenas "exacerbar as desigualdades existentes".

A sentença já era esperada desde que a atriz e seu marido, o estilista Mossimo Giannulli, declararam-se culpados em maio pelo crime de fraude bancária.

Giannulli, de 57 anos, foi condenado a cinco meses de prisão e, assim como sua esposa, deve se apresentar à prisão em 19 de novembro. Sua sentença inclui o pagamento de US$ 250.000, 250 horas de serviço comunitário e dois anos de liberdade condicional após deixar a prisão.

Em troca dessa admissão de culpa, que evita o julgamento do casal, o promotor federal de Massachusetts decidiu não processá-los pelos outros dois crimes atribuídos a eles, e recomendou uma sentença relativamente branda.

Loughlin e Giannulli foram acusados de pagar meio milhão de dólares para garantir que suas duas filhas entrassem na University of Southern California (USC) como integrantes da competitiva equipe de remo da universidade, um esporte que as meninas nunca praticaram.

O organizador do esquema, William "Rick" Singer, recebeu mais de US$ 25 milhões para subornar treinadores e funcionários que participavam dos processos de admissão nas faculdades, de acordo com os promotores.

Ele se declarou culpado e cooperou com as autoridades.

A atriz Felicity Huffman, de "Desperate Housewives", a pessoa mais famosa envolvida no escândalo, declarou-se culpada por ter desembolsado US$ 15.000 para melhorar a pontuação da prova de vestibular da sua filha, e passou 11 dias em uma prisão na Califórnia. Huffman foi liberada em outubro do ano passado.

Das 55 pessoas acusadas pelo escândalo, 41 já se declararam culpadas e, em troca, conseguiram reduzir suas sentenças, geralmente para somente alguns meses de prisão.