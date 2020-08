Rio - Depois que o presidente Jair Bolsonaro ameaçou um jornalista por não gostar da pergunta feita a ele, o Twitter foi tomado por um mesmo questionamento, na noite deste domingo: "Presidente @jairbolsonaro, por que sua esposa, Michelle, recebeu R$ 89 mil de Fabrício Queiroz?".

Essa foi a pergunta que o jornalista fez e que resultou na ameaça do presidente da República. "Vontade de encher tua boca com uma porrada", disse Bolsonaro. No Twitter, foi criada a hashtag #RespondeBolsonaro, que chegaram aos assuntos mais comentados da plataforma e teve a adesão de famosos como Bruna Marquezine, Caetano Veloso, Paolla Oliveira, Bruno Gagliasso, Camila Pitanga, Felipe Neto, Leandra Leal, Fábio Porchat, Titi Müller, o músico Jão, entre outros.