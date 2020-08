Carreira da cantora Lexa vai virar série da Globoplay

Rio - O ínicio da carreira da cantora Lexa não foi nada fácil. Depois de um tempo no mercado, apesar de admitirem o seu talento musical, poucos acreditavam que ela teria o seu merecido reconhecimento. Mas a artista nunca deixou de acreditar no seu potencial, conseguiu reescrever sua própria história, caiu no gosto popular e se consagrou no mercado musical.