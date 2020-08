Bruna Marquezine e Manu Gavassi vão apresentar premiação da MTV

Galeria de Fotos Chay Suede faz participação no clipe da ex-namorada, Manu Gavassi Reprodução Manu Gavassi lança clipe em parceria com Gloria Groove Divulgação Manu Gavassi lança clipe em parceria com Gloria Groove Divulgação Manu Gavassi lança clipe em parceria com Gloria Groove Divulgação Manu Gavassi lança clipe em parceria com Gloria Groove Divulgação Rafa Kalimann e Manu Gavassi tomam o tão sonhado vinho no tapete Reprodução Internet Manu Gavassi e Rafa Kalimann se reencontram e tomam o tão sonhado vinho no tapete Reprodução Internet Bruna Marquezine volta a postar fotos de passeio na praia Reprodução Internet Bruna Marquezine volta a postar fotos de passeio na praia Reprodução Internet Bruna Marquezine volta a postar fotos de passeio na praia Reprodução Internet Bruna Marquezine volta a postar fotos de passeio na praia Reprodução Internet Bruna Marquezine volta a postar fotos de passeio na praia Reprodução Internet Bruna Marquezine volta a postar fotos de passeio na praia Reprodução Internet Bruna Marquezine Reprodução Internet Bruna Marquezine assina direção criativa de campanha publicitária Reprodução Internet Bruna Marquezine assina direção criativa de campanha publicitária Reprodução Internet Bruna Marquezine mostra fotos da comemoração de seu aniversário de 25 anos Reprodução Internet Bruna Marquezine mostra fotos da comemoração de seu aniversário de 25 anos Reprodução Internet Bruna Marquezine mostra fotos da comemoração de seu aniversário de 25 anos Reprodução Internet Bruna Marquezine mostra fotos da comemoração de seu aniversário de 25 anos Reprodução Internet Manu Gavassi Divulgação / Ítalo Gaspar Manu Gavassi está loira Reprodução Internet Bruna Marquezine Reprodução Internet Bruna Marquezine Reprodução Internet Bruna Marquezine exibe corpo enxuto em foto de biquíni Reprodução da Internet Manu Gavassi parabeniza Bruna Marquezine Reprodução Instagram Manu Gavassi Reprodução Internet Manu Gavassi posa de biquíni no inverno Reprodução Internet Manu Gavassi Reprodução do Instagram Igor Carvalho e Manu Gavassi Reprodução Rafa Kalimann e Manu Gavassi reprodução Instagram Manu Gavassi faz live 'Vinho no meu tapete' em sua casa Reprodução Manu Gavassi faz live 'Vinho no meu tapete' em sua casa Reprodução A atriz e cantora Manu Gavassi Divulgação A atriz e cantora Manu Gavassi Divulgação Manu Gavassi Divulgação Manu Gavassi Reprodução de internet Manu Gavassi Reprodução/Instagram Felipe Simas empresaria Manu Gavassi Reprodução de internet Bruna Marquezine conversa com Manu Gavassi após a final do 'BBB 20' Reprodução Globo/Victor Pollak photoshop:ColorMode: 3 photoshop:DateCreated: 2020-01-19 photoshop:ICCProfile: Adobe RGB (1998) photoshop:Urgency: 1 signature: e9f3367428bcc2ae174a8634cefd672b43563a0bf9e1ec75c878eafc32040f1e stRef:documentID: 087074CD767EB2A21A8EF5FAD4E508E7 stRef:instanceID: xmp.iid:0bb352e5-7f4a-db46-8d38-ac265e468e07 stRef:originalDocumentID: 087074CD767EB2A21A8EF5FAD4E508E7 tiff:Make: Canon tiff:Model: Canon EOS 5D Mark IV tiff:Orientation: 1 tiff:ResolutionUnit: 2 tiff:XResolution: 19998266/100000 tiff:YResolution: 19998266/100000 unknown: 2 xmp:CreateDate: 2020-01-19T18:37:00:00 xmp:CreatorTool: FotoWare FotoStation xmp:MetadataDate: 2020-01-20T12:27:24-03:00 xmp:ModifyDate: 2020-01-20T12:27:24-03:00 xmp:Rating: 1 xmpMM:DocumentID: xmp.did:58100fd2-aa67-e043-ad12-dc89043caf53 xmpMM:InstanceID: xmp.iid:58100fd2-aa67-e043-ad12-dc89043caf53 xmpMM:OriginalDocumentID: 087074CD767EB2A21A8EF5FAD4E508E7 Profiles: Profile-8bim: 1020 bytes Profile-exif: 10940 bytes Profile-icc: 560 bytes Profile-iptc: 952 bytes BBB 20 - Sucesso entre jovens e adultos de todo o Brasil, Bruna Marquezine iniciou sua carreira quando tinha apenas 5 anos de idade, no ano de 2000. Desde então, Bruna se tornou um grande sucesso e emplacou diversos trabalhos tanto na televisão, quanto no cinema e teatro. Em 2019, na segunda edição do MTV MIAW, Bruna se destacou com seu discurso empoderado e cheio de atitude após ser eleita a grande vencedora da maior categoria da noite: Ícone MIAW."Foi muito especial ganhar o prêmio de Ícone MIAW no ano passado. Eu me senti muito honrada por ter tido essa oportunidade de falar com a minha geração de alguma forma e dividir o que eu penso sobre o que é ser ícone em qualquer área que você esteja", relembra Bruna. "Apresentar um prêmio com a Manu vai ser divertidíssimo, uma experiência única, até porque nós nunca trabalhamos juntas. Então desde o início, vimos essa oportunidade como uma forma de selar essa amizade levando ela pro meio artístico, criando bastante, tendo mil ideias e estudando todas as premiações que já existiram na MTV", completa.A cantora, compositora e empreendedora, Manu Gavassi lançou seu álbum de estreia em 2010, tendo como singles de sucesso as canções, Garoto Errado e Planos Impossíveis. Neste ano de 2020, após participar do reality Big Brother Brasil e ter ficado entre as finalistas, Manu se tornou a artista brasileira mais bem posicionada da Social 50 Chart da Billboard - ranking mundial que analisa o engajamento dos artistas nas redes sociais, além de ter emplacado seu mais novo single, Deve ser horrível dormir sem mim, no topo das paradas no Brasil e também no TOP 200 mundial. No MTV MIAW 2020, Manu concorre ao maior prêmio da noite, Ícone MIAW, e na categoria Clipão da P#rr@ (áudio de desculpas)."As minhas expectativas são as melhores possíveis. Claro que esse ano é tudo um pouquinho diferente, mas eu estou animada pra gente descobrir juntos como fazer isso ser inesquecível. Eu nunca me imaginei à frente de uma premiação, realmente vai ser incrível! Bruna e eu ainda não nos vimos...", comenta Manu. "Além de apresentadora, estou concorrendo em duas categorias, então não pode faltar Bruvassi, música e eu saindo de lá com prêmio pra casa", diverte-se.Em breve, serão anunciados todos os shows que vão rolar no MTV MIAW. As votações estão abertas e podem ser feitas pelo site da premiação e pelo Twitter. Ludmilla, Emicida, Anitta e Luísa Sonza lideram a lista de indicados concorrendo em cinco categorias cada.