Atriz finge que foi sequestrada e agredida para divulgar perfil em rede social

São Paulo - Masika Kalysha inventou um jeito nada legal de se divulgar. Ela apareceu com hematomas e cortes em seu Stories dizendo que havia sido sequestrada e agredida. A atriz falou que uma das condições para os sequestradores a libertarem era que as pessoas a seguissem no OnlyFans, para que os supostos bandidos pudessem ganhar dinheiro. O OnlyFans é uma rede social onde os usuários postam vídeos adultos e é preciso pagar uma assinatura para ter acesso ao conteúdo.

"Eles me bateram muito. Eles disseram que vocês têm que deixar gorjetas e me seguir para eles então fazerem dinheiro. Caso contrário, eles não vão me deixar ir embora", Masika dizia desesperada nos vídeos que postou.

A estratégia não deu nada certo e teve uma repercussão negativa. Após diversas críticas, a atriz voltou a se pronunciar no Instagram e disse que tudo se tratava de uma campanha sobre tráfico sexual da qual ela está fazendo parte. Ela disse que precisava primeiro chamar atenção do público, para depois poder falar sobre o assunto. Por fim, a atriz postou vídeos do momento em que fez a maquiagem dos machucados.