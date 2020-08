Kelly Key revela como se mantém jovem e natural: 'sempre gostei de me cuidar'

Rio - No auge dos seus 37 anos, Kelly Key compartilha com seus fãs os cuidados com sua saúde e beleza. Depois de três gestações, uma delas há três anos, e com a rotina agitada da carreira de cantora, apresentadora e influenciadora digital, a celebridade investe em tratamentos estéticos para realçar a aparência jovem, manter a naturalidade e prevenir o envelhecimento.

Recentemente Kelly Key viajou à Portugal, onde passará uma temporada em sua casa com a família. Mas, antes da viagem, fez questão de reforçar esses cuidados. Para isso, realizou um procedimento estético chamado Firm&Lyfttechnique, desenvolvido pela Galderma. Esse procedimento tem como objetivo otimizar e potencializar os resultados com o uso de produtos combinados em uma única sessão, o Sculptra e o Restylane, entregando um conjunto de melhorias na pele do rosto.

"Sempre gostei de me cuidar. Tenho minha rotina em casa e, sempre que posso, recorro aos tratamentos que podem complementar e melhorar os resultados. Para mim, cuidar da pele não é apenas uma questão de estética. Acredito que quando nos sentimos bem, isso reflete em diferentes aspectos da vida e do que fazemos", afirma Kelly Key.