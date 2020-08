Após convulsão em live, rapper Pedro Qualy passará por cirurgia

Rio - Anna Brisa, mulher do rapper Pedro Qualy, usou o Instagram na noite desta quarta-feira para tranquilizar os fãs sobre o estado de saúde do marido. Pedro, que é integrante do Haikaiss, sofreu uma convulsão enquanto fazia uma live na quarta-feira.

Por isso, ele precisará passar por uma cirurgia, já que machucou o braço na queda. "Estou vendo as minhas mensagens agora e estou vendo que vocês estão muito preocupados se o Pedro está bem. Ele está bem, graças a Deus. Ele vai fazer uma cirurgia no braço pela manhã porque, com a queda, ele machucou. E eu dou notícia para vocês sobre tudo. Mas, no geral, pelo estado clínico, ele está bem. Foi um susto. Enfim, são os planos de Deus, ele sabe de todas as coisas. Obrigada do fundo do meu coração, gente, pelas mensagens", escreveu Anna.

A mulher do rapper também pediu que as pessoas não compartilhem as imagens em que ele aparece sofrendo a convulsão. Como ele estava ao vivo, as imagens viralizaram rapidamente.