Angélica revela que conversa com filhos sobre sexo e álcool: 'não sou neurótica'

"Estou passando por essa fase, porque em todas essas festinhas tem bebida. E aí que a gente entra na história da conversa, de falar: 'Olha, isso faz mal dessa forma. Afeta o seu organismo desse jeito'. Conversamos muito isso com o Joaquim. Benício está com 12 e ainda está muito tranquilo", falou Angélica. A apresentadora ainda completou, como toda mãe faz, que: "São impressionantes essas festas. Na minha época não era assim".A global disse que aborda diferentes assuntos com os filhos, como festas e namoradas, por exemplo. Ela disse que quando o tema é sexo, o filho mais velho prefere conversar com o pai, Luciano Huck, e ela considera essa abertura como algo positivo. "Hoje em dia, os jovens já têm a informação. Está na palma da mão. Então, é melhor ele conversar com a gente do que falar com uma pessoa que não conhece e vai passar a informação para eles da forma que quiser. Temos que falar. Esse negócio de ficar cheio de dedos não dá. A internet está aí e a gente está muito atento a isso", ela explicou.