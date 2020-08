Gabily homenageia Buchecha com releitura de 'Implacável' e 'Fico Assim Sem Você'

Rio - Assim como não existe avião sem asa e fogueira sem brasa...não existe funk sem Buchecha. O cantor que tirou o gênero das páginas de polícia do jornal e colocou nas sessões de cultura é referência para muitos artistas até hoje. Por isso, ele não poderia ficar de fora do projeto “Eternos Clássicos”, em que a cantora Gabily interpreta funks que ficaram gravados na história da nossa música popular brasileira. Nesta quinta-feira, dia 27, ela lança a sua versão voz e violão de dois sucessos eternizados na voz de Buchecha: Implacável e Fico Assim Sem Você.

“Implacável” é uma parceria entre Buchecha e MC Sabrina, outra artista homenageada por Gabily neste trabalho. “Fico Assim Sem Você” é uma canção que ficou eternizada na voz do funkeiro com o verso: “Amor sem beijinho / Buchecha sem Claudinho / Sou eu assim sem você”. Ambas foram sucesso nos anos 2000.Para a cantora Gabily, está sendo um privilégio revisitar essas obras que marcaram o funk carioca: “foi muito emocionante estudar algumas músicas do Buchecha. Ele é um artista que mudou a história do funk e precisamos ter essa referência. Precisamos saber do passado para levantar essa bandeira e levarmos a nossa cultura para mais pessoas”.