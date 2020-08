Flay posta de biquíni e fãs desconfiam de lipoaspiração 3D

São Paulo - Depois que saiu do "BBB", Flayslane já fez alguns procedimentos estéticos, entre eles uma rinoplastia e a colocação de lentes de porcelana nos dentes. Mas, dessa vez, os seguidores da ex-sister estão desconfiando que ela passou por uma lipoaspiração HD. Isso porque Flay postou uma foto de biquíni no Instagram na manhã desta quinta-feira (27) com a barriga chapada.

O procedimento já foi feito por Ludmilla e sua esposa, a bailarina Brunna Gonçalves. Nele, além de retirar gordura da região abdominal, os médicos também definem os músculos de forma cirúrgica.

Em comunicado à imprensa, a assessoria de Flay confirmou o procedimento. "Antes de ter meu filho eu me cuidava muito, fazia muita dieta, treinava bastante.. Depois que eu engravidei, meu foco mudou completamente. Meu filho passou a ser a prioridade, depois o meu trabalho, e o shape foi mudando. Após sair do BBB, essa falta de tempo triplicou, minha vida mudou 360. Trabalho muito, graças a Deus, me mudei pra São Paulo, estou totalmente focada em planejar minha carreira musical, minha marca, compor, gravar e no meio de tudo não consegui ter uma rotina de alimentação e exercícios.. Conheci a LAD recentemente através de outras artistas que fizeram o mesmo procedimento e me encantei! Me informei mais sobre essa técnica avançada que define o corpo com a JK, uma clínica especializada nisso em SP, amadureci a idéia, e decidi fazer. Eu pretendia esperar até o resultado definitivo para poder contar pra vocês.. mas não aguentei, sou muito ansiosa", explicou a cantora.

*Com informações do IG