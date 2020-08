Bianca Rinaldi comenta 'Escrava Isaura' e dá spoiler sobre novo projeto

São Paulo - Bianca Rinaldi foi a convidada para a live do iG desta quinta-feira (27) e falou sobre a pausa que teve que dar em sua peça por causa da pandemia do novo coronavírus e também sobre "Escrava Isaura", que fez um tremendo sucesso ao ser reprisada pela Record.

Galeria de Fotos Bianca Rinaldi Reprodução A reprise da novela 'Escrava Isaura' vai substituir 'Escrava Mãe' Reprodução Bianca Rinaldi Ag News Bianca Rinaldi Reprodução Internet Bianca Rinaldi Divulgação Bianca Rinaldi Divulgação

A atriz disse que não tem o costume de rever suas produções, mas acabou acompanhando a repercussão da reprise pela internet. "É muito bonitinha, né? Eu gosto do que eu vejo", afirma a atriz. Mesmo assim, Bianca afirma que tem uma crítica a sua atuação na época: como usava lente de contato para ficar com os olhos escuros, em determinadas cenas percebia que arregalava demais os olhos.

Sobre o musical "Silvio Santos Vem Aí", escrito por Emílio Boechat, que retrata a vida do dono do SBT, Bianca diz que o seu papel como Iris Abravanel foi a realização de um grande sonho. "Eu estou amando fazer! Falo estou amando, porque sei que vai voltar!", comentou sobre a volta da peça, que teve que ser pausada por causa da pandemia. Apesar de acreditar que a produção seja retomada apenas no ano que vem, quando a vacina estiver disponível, Bianca se mantém otimista: "Quem sabe uma surpresa pro Natal, né?".

Mas, mesmo com a pandemia, Bianca dá um jeito de seguir trabalhando. Ela atua na série "Home Office", também escrita por Emílio. A produção é inteiramente gravada na casa dos atores e a atriz garante: "Ela vai continuar". "Sendo gravada em casa... não sei se mais pra frente vai ter algum encontro. Eles estão com umas ideias, mas não posso dar spoiler", continua a atriz, que ainda conta que "um passarinho verde" lhe contou sobre a ideia de transformar a série em uma espécie de reality show.