'Volume' em calça de influencer chama a atenção dos internautas

São Paulo - Felipe Becari é policial civil, mas é também conhecido pelo trabalho como protetor dos animais. Nas redes sociais, ele mobiliza mais de 800 mil seguidores contando histórias de resgates de animais em situações precárias e divulgando a adoção deles. O moço, que também chama atenção pela beleza, costuma gravar lives falando sobre seu trabalho e em uma delas um detalhe roubou a cena.

O protetor dos animais estava fazendo uma transmissão para falar sobre o resgate que fez de três cachorras e seus filhotes, mas os seguidores começaram a prestar atenção em uma suposta ereção do influencer. Durante a live, começaram a perguntar o que estava no colo dele. "Não tem nada no colo", Felipe chegou a dizer e depois de perceber o que estava acontecendo começou a tentar disfarçar. Ele cruzou as pernas, colocou o braço na frente, mas no final das contas teve que enquadrar só o rosto, para a tristeza dos espectadores.

Após trechos da live viralizarem nas redes sociais, Felipe falou sobre o aconteceu no Stories. "Leveza e tranquilidade para lidar. Quem me conhece sabe, na live que eu fiz até expliquei, mudei de posição, coloquei selfie, foi em um dia de 20 horas de trabalho", explicou. O protetor dos animais não ficou tímido com o ocorrido e ainda mandou um recado para quem estava indo ao perfil dele só por causa da ereção. "Para quem veio por curiosidade, bem-vindos, e verão um difícil trabalho social fundado em um propósito", ele escreveu.

Nas redes sociais não faltam comentários sobre o ocorrido. "Mas, gente, ele resgata anaconda também?", brincou uma usuária do Instagram. "Tem um cachorro para adoção dentro da calça?", outra entrou na piada. "Tô assustada com o tamanho do Felipinho", completou uma terceira.