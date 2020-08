Reality show 'Casa das Pimentinhas' promete esquentar a Web; conheça as 12 participantes

Rio - A “Casa das Pimentinhas”, reality show realizado em parceria com a revista Sexy, chega em sua quarta temporada com a promessa de aumentar a temperatura. A atração contará com 12 modelos em uma mansão em Campos do Jordão, São Paulo. O público já pode conferir o primeiro episódio no site da Sexy.



Em clima de disputa, sensualidade, intrigas e muito bumbum de fora, as belas farão de tudo para vencer as provas e conquistar o público. Tudo para levar o grande prêmio em jogo: a capa da edição de novembro da revista Sexy. Para comandar o reality, ninguém menos que a modelo e cantora MC Sexy, que já posou nua para a publicação.



Durante o reality, as modelos – que foram divididas em dois grupos – disputarão provas das mais diversas, além de fazerem performances sensuais para a apresentadora do reality, que terá a difícil missão de avaliar uma a uma.



À frente do reality está o diretor Nelson Miranda, que garante provas para lá de divertidas, ousadas e inéditas. “Ousamos ao produzir um conteúdo provocante e criativo. As participantes, além de lindas estão dispostas a tudo pelo prêmio, isso acirra os ânimos e o resultado não pode ser outro, elas vão causar”, antecipa Miranda, que também assinará os ensaios fotográficos.



Para vencer, elas passarão por três etapas: provas que somam pontos, a votação entre as próprias participantes e o desfile para jurados, que acontece em São Paulo. Em sua quarta edição, o reality conta com um time que promete representar bem a sensualidade da mulher brasileira.