Anitta surge no meio de um 'mar de homens' em clipe

Rio - Anitta adora causar e dessa vez não foi diferente! A Poderosa surgiu no meio de um "mar de homens" no clipe da canção "Tá com o Papato", lançado nesta sexta-feira (28). A música é uma parceria entre ela, Papatinho, BIN e Dfideliz.

Em entrevista para Hugo Gloss, a cantora afirmou que a ideia partiu dela. "Amo esse clipe porque tem um mar de boys, geralmente são os homens no mar de mulheres, mas dessa vez sou eu no mar de homens", disse.

"É uma festa do inverso do machismo porque chegam as mulheres com arminhas de água mostrando quem manda. A ideia era trazer realmente o oposto que os caras fazem no clipe, na vida. É muito incomodo para mim como mulher o cara pensar: 'quem é esse cara para estar com essa mulher?'. "[Deveria ser] Quem é essa mulher para estar com esse cara", contou Anitta.

Assista ao clipe: