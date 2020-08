Bailarina do Faustão fala sobre mudanças no corpo: 'beleza existe quando você se ama'

Rio - Erika Schneider já teve o corpo um pouco mais cheinho, já foi mais magra e agora ostenta o shape saradíssimo. A bailarina do Domingão do Faustão afirma que as mudanças não tem a ver com uma insatisfação.

Galeria de Fotos Bailarina do Faustão, Erika Schneider Divulgação Bailarina do Faustão, Erika Schneider Divulgação Bailarina do Faustão, Erika Schneider Divulgação Bailarina do Faustão, Erika Schneider Divulgação Bailarina do Faustão, Erika Schneider Divulgação



"O meu objetivo sempre foi ser mais saudável, a estética é consequência. Não é questão de ser fitness ou não. É questão de mudança de hábitos, rotinas, e forma de pensar. O mais importante é se sentir bem com você mesmo. A beleza existe quando você se ama", disse a dançarina.



Enquanto não volta a dançar nos palcos do Domingão- ela não esteve no rodízio de bailarinas na volta do programa- Erika tem feito diversas campanhas de moda. "O meu objetivo sempre foi ser mais saudável, a estética é consequência. Não é questão de ser fitness ou não. É questão de mudança de hábitos, rotinas, e forma de pensar. O mais importante é se sentir bem com você mesmo. A beleza existe quando você se ama", disse a dançarina.Enquanto não volta a dançar nos palcos do Domingão- ela não esteve no rodízio de bailarinas na volta do programa- Erika tem feito diversas campanhas de moda.