Eva Wilma relembra teste para filme de Alfred Hitchcock: 'Queria ter feito'

A atriz Eva Wilma foi a entrevistada desta sexta-feira do 'Conversa com Bial', da TV Globo. No papo, que faz parte de uma série de entrevistas para homenagear os 70 anos da televisão brasileira, uma das damas da TV relembrou quando fez um teste para um filme de Alfred Hitchcock, na década de 60. Ela tem 86 anos, 68 de carreira.

Ela revela que estava com o marido almoçando nos estúdios da Universal Pictures, em 1969, quando um agente se aproximou. "Ele veio me perguntar se poderia me fotografar, pois Hitchcock estava procurando uma atriz latino-americana para fazer o papel de uma cubana em um filme muito importante", explicou.

Ela fez a foto e voltou para o Brasil. Meses depois, entraram em contato para convidá-la para o teste: "Fui para Hollywood no dia seguinte". Wilma recorda que Hitchcock tinha uma casa só para ele nos estúdios e que "parecia mais uma casa de filme de terror mesmo".

"Estava apavorada de conhecê-lo. Quando fui colocada dentro do cenário para a primeira parte do teste, eu ouço aplausos. Era Hitchcock entrando no estúdio. E a satisfação dele, ele era extramente vaidoso. Tinha o 'prazer da maldade'", recorda a atriz.

O teste foi em três partes, sendo a última mais difícil. "Hitchcock sentado ao lado da câmera, bem pertinho, improvisando perguntas e querendo que eu improvisasse bem as respostas. Foi o mais difícil", contou. "Me lembro que ele me disse: 'Você está querendo me irritar falando em uma língua que não é a minha, fala na sua língua, fala em português."

Ela acabou não sendo escolhida, perdendo o papel para a alemã Karin Dor. "O meu consolo, também, digo para me conformar, é que 'Topázio' não foi um dos bons filmes de Hitchcock. Eu assisti e falei: 'Esse papel não era para mim'. Mas era para me conformar, porque eu queria ter feito", falou.