Regina Duarte cai de cara no chão e quebra três dentes enquanto mexia no celular

São Paulo - A atriz Regina Duarte acabou se machucando e tendo que fazer uma cirurgia após cair em uma calçada irregular em São Paulo. A ex-secretária da Cultura do governo Bolsonaro fez um textão nas redes sociais neste domingo para falar do acidente que aconteceu no dia 13 de agosto e chamar atenção para o uso do celular na rua.

“O celular pode ser uma arma. Uma distração, um informante de conhecimentos e cultura. O celular pode ser um professor, um fofoqueiro, uma distração, um potencial solucionador e pode ser também uma arma que deve ser mantida pra ser usada em espaços de segurança. Quero partilhar com vocês minha desagradável experiência. Eu não levava em conta os perigos a que estamos expostos quando menosprezamos o quão perigoso pode ser um celular, o mau uso dele”, começou escrevendo Regina Duarte no Instragram.

Ela contou que há duas semanas estava “caminhando rapidamente numa calçada irregular de São Paulo” enquanto digitava uma mensagem que considerava urgente. “Não me dei conta de uma depressão que existia logo ali à minha frente. Resultado: pisei em falso nela, aterrissei de boca no chão, queixo, nariz, dente, não tive tempo de amortecer a queda, fui de boca no chão. Resultado: quebrei 3 dentes, muito sangue, a boca cheia de cacos de porcelana”.

As pessoas que viram a queda ficaram assustadas e quiseram levar Regina ao hospital, mas ela se recusou e foi para casa. Ela ligou para o seu dentista e precisou passar por uma cirurgia de emergência que durou uma hora e meia. “Foram 16 pontos em 3 camadas do epitélio que fiz questão de assistir, claro que depois de 4 tubos de anestesia e sem sentir 1 pingo de dor.”

A ex-ministra disse que só compartilhou o acidente porque acredita ser um assunto de utilidade pública. “É imprescindível ficarmos alertas para os perigos do uso equivocado dos celulares. Esses aparelhinhos tiram de nós a capacidade de concentração, nos mantém atrelados a eles atrasando os reflexos e podendo pôr em risco a nossa vida.”