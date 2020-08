Rio - Alessandra Negrini completou 50 anos no último sábado (29). A atriz chegou ao meio século de vida esbanjando boa forma (confira na galeria acima!).

Através do seu perfil no Instagram, a Negrini falou sobre a nova fase. "Essa foto e só pra vocês me darem parabéns pelo meu aniversário, tá?! Agradeço desde já! hehehe! #festaEmIpanemaMeuAmor", brincou ela.