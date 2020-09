Rio - Anitta já usou diversos tipos de cabelos. E recentemente, a cantora surgiu cacheada. A mudança foi feita para uma campanha publicitária de primavera/verão da marca Colcci.

A cantora se divertiu durante a sessão de fotos, realizadas no Rio de Janeiro, com looks esportivos, jeans e em alfaiataria que mostram que tanto ela quanto as mulheres amam inovar nos looks, nas poses, na aparência, com peças um guarda-roupas enérgico, eclético e para todas as ocasiões.

A campanha foi fotografada por Mariana Maltoni, styling de Daniel Ueda e beleza de Henrique Martins.