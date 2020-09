Narcisa Tamborindeguy celebra gravidez da filha: 'barriga mais linda'

Galeria de Fotos Narcisa Tamborindeguy celebra gravidez da filha Catharina Johannpeter Reprodução Instagram Narcisa Tamborindeguy celebra gravidez da filha Catharina Johannpeter Reprodução Instagram Narcisa Tamborindeguy celebra gravidez da filha Catharina Johannpeter Reprodução Instagram Narcisa Tamborindeguy celebra gravidez da filha Catharina Johannpeter Reprodução Instagram Narcisa Tamborindeguy celebra gravidez da filha Catharina Johannpeter Reprodução Instagram Narcisa Tamborindeguy celebra gravidez da filha Catharina Johannpeter Reprodução Instagram Narcisa Tamborindeguy celebra gravidez da filha Catharina Johannpeter Reprodução Instagram Narcisa Tamborindeguy celebra gravidez da filha Catharina Johannpeter Reprodução Instagram Narcisa Tamborindeguy celebra gravidez da filha Catharina Johannpeter Reprodução Instagram Narcisa Tamborindeguy celebra gravidez da filha Catharina Johannpeter Reprodução Instagram Narcisa Tamborindeguy celebra gravidez da filha Catharina Johannpeter Reprodução Instagram Narcisa Tamborindeguy celebra gravidez da filha Catharina Johannpeter Reprodução Instagram Narcisa Tamborindeguy celebra gravidez da filha Catharina Johannpeter Reprodução Instagram Narcisa Tamborindeguy celebra gravidez da filha Catharina Johannpeter Reprodução Instagram

"Encantada com a barriga mais linda do mundo!", comentou Narcisa na publicação. Um dia antes, no sábado, 30, Catharina também publicou as fotos mostrando a barriga, e revelou que está com 24 semanas de gestação. Narcisa aproveitou para fazer elogios: "Maravilhosa! A mais linda barriga do mundo".Catharina Johannpeter tem 29 anos e é a filha mais nova de Narcisa, fruto do seu casamento com o empresário Carlos Bier Gerdau Johannpeter. A socialite também é mãe de Marianna Tamborindeguy de Oliveira, filha do diretor José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho.A jovem anunciou a gravidez no dia 9 de agosto em outra publicação no Instagram e recebeu vários comentários a parabenizando, incluindo da jornalista Glória Maria. Já na publicação de Narcisa, um seguidor brincou e adaptou o bordão da socialite - "Ai que loucura" - para falar sobre a gravidez: "Ai que barriga linda! Ai que vovó!".