'Programa do Gugu me abriu portas', declara ex-bailarina

Rio - A ex-bailarina do Gugu, Simone Siqueira, é a brasileira que está ganhando destaque em Dubai ao estrelar campanhas luxuosas. A modelo conta que o seu sucesso internacional chegou após os seus trabalhos dominicais na TV, no programa de Gugu Liberato. "Sem dúvida, a minha participação no programa como bailarina me abriu muitas portas", declara Simone.



Hoje a ex-bailarina está lançando a sua segunda campanha para uma marca de carros de luxo nos Emirados Árabes. Na primeira, a modelo foi até comparada com a atriz hollywoodiana Megan Fox.



Na época em que trabalhou na TV, Simone esteve ao lado de outros famosos como Helen Ganzarolli. "Ela é uma pessoa muito querida, simpática. Foram ótimos momentos nos bastidores".



Simone ainda relembra a época em que dançava no programa do Gugu, em 1997. "Eu era muito nova, nem parece que faz 23 anos. O Gugu faz uma falta muito grande na televisão".