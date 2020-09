Susto! Leo Dias toma choque ao vivo durante entrevista com Belutti

São Paulo - Imprevistos acontecem, ainda mais quando se trata de um programa ao vivo. Na última quinta-feira (3), o jornalista Leo Dias estava ao vivo no Panflix, serviço de streaming da Rádio Jovem Pan e entrevistava o sertanejo Belutti, quando levou um baita choque.

A entrevista estava sendo à distância e com participação da parceira de Leo Dias no programa, Ligia Mendes. Belutti estava em sua casa, Ligia no estúdio e Leo ao ar livre em uma área com uma piscina ao fundo. O cantor estava respondendo uma pergunta quando Leo Dias começou a fazer caretas de dor e a se remexer.

O jornalista estava sem som, mas foi possível ler nos lábios dele as palavras "ai", "choque" e alguns outros palavrões. "Acho que o Leo Dias tomou um choque. A gente vai ver o que é, porque o Leo Dias não pode tomar um choque, a gente precisa dele para viver", falou Ligia antes de tentar continuar o programa normalmente.