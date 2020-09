Sérgio Guizé faz retrato de Bianca Bin e fãs apontam semelhança com Adriana Birolli

São Paulo - Depois de surgirem rumores de que estavam se separando, Sérgio Guizé fez uma linda surpresa para Bianca Bin , que completou 30 anos nesta quinta-feira (3). O ator, que também é cantor e artista plástico, compartilhou a foto de um quadro que pintou em homenagem à atriz.

Além da pintura, o ator caprichou na legenda, se declarando. Nos comentários, os fãs se derreteram e alguns questionaram a obra. "Parece com a Adriana Birolli", disparou uma seguidora. Um outro entrou na brincadeira e disse: "Sensacional! Parabéns! Mesmo parecendo a Adriana Birolli".

Com todo o carinho, uma outra fã do casal comentou: "Com os olhos do amor vai. Com os meus achei que era a Adriana Birolli. Não fica brabo comigo, amo o casal".

O ator, que postou uma grande dedicatória junto com a foto, também mostrou bom humor: "Pode até rolar um 'expectativa e realidade', mas se você olhar bem, ... bem ...é , não parece mesmo não...".