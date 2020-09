No ar na reprise de 'Mulheres Apaixonadas', atriz conta por que abandonou a carreira após a novela

São Paulo - Pitty Webo estreou na televisão aos 22 anos em uma novela do horário nobre da Globo. Ela foi uma das revelações de “Mulheres Apaixonadas”, obra de Manuel Carlos que está sendo reprisada no canal Viva. Na época, ela planejava uma carreira de atriz, vinha do teatro, mas depois de fazer seu primeiro grande trabalho como a estudante Marcinha decidiu mudar o foco.

A decisão dela foi sair de frente das câmeras para investir na carreira de produtora e diretora. “Com 24 anos, dirigi e escrevi minha primeira peça, que acabou dando certo. Vi que as pessoas estavam gostando. Depois dessa experiência, tomei a decisão de não me dedicar mais à carreira de atriz e virar diretora”, contou Pitty durante uma live no Instagram com o perfil Noveleiros Real.

Antes de conseguir o papel, a ex-atriz tentou outros trabalhos na emissora carioca. “Já tinha feito teste para 'Malhação', mas nunca era aprovada. Quando fui fazer para a novela, não estava com muitas esperanças de passar. Eram muitos os jovens atores na disputa. Todo mundo que eu conhecia tinha ido fazer o teste. Mas o Maneco acabou gostando de mim”, disse.

A personagem quase foi uma vilã, mas uma pesquisa feita com o público indicou que os telespectadores queriam que ela continuasse sendo do time das mocinhas. Após a novela, Pitty abriu sua própria produtora, escreveu o livro “Mulheres solteiras procuram”, tem um canal no YouTube e dá aulas de interpretação. Voltar a fazer novelas parecer não estar nos planos da diretora.