Filho de Maurício de Souza dá beijão no marido em vídeo

Rio - Mauro Souza, filho do cartunista Maurício de Souza, curtiu o feriado de 7 de setembro ao lado do marido. Ele postou no Instagram um vídeo em que aparece dando um verdadeiro beijão em Rafael Piccin.

"Teve beijinho gostosinho no feriado? Teve", escreveu Mauro na legenda do vídeo. As imagens fizeram sucesso. O vídeo teve quase 50 mil curtida e tem mais de 700 comentários.

"Lindos", escreveu um admirador. "Casalzão", disse outra pessoa. "Eu amo um casal", escreveu Mariana Belém, filha de Fafá de Belém.