Liliane Ventura defende Bolsonaro e critica Marieta Severo: 'Sem Valor'

São Paulo - Uma coisa é certa: onde há famosos alfinetando Jair Bolsonaro, há Liliane Ventura saindo em defesa. A jornalista e apresentadora, que até hoje é lembrada por causa de seu trabalho à frente do policialesco "Aqui Agora", do SBT, sucesso nos anos 1990, usou o Instagram para rebater as falas de Marieta Severo. A atriz participou de uma coletiva virtual nesta quinta-feira (3) para repercutir a reprise da novela "Laços de Família", da Globo, em "Vale a Pena Ver de Novo", fazer um balanço do que mudou de lá para cá e tecer críticas, sem citar nomes, ao cenário político atual.

Ao reproduzir uma das frases disparadas pela estrela da emissora dos Marinho — "A gente não poderia imaginar que a população brasileira elegeria esse tipo de governo, com esse tipo de valores" —, Liliane, tida como "bolsonarista raiz", não deixou barato. Foi lá e escreveu: "A gente não poderia imaginar que a classe artística fosse composta por 'estrelas' sem valores". Na legenda, completou: "Máscaras caindo. Somos mais de 57 milhões de eleitores desrespeitados por alguns que se acham!", utilizando a hashtag #valoresinegociáveis. O post rendeu 12,4 mil curtidas e 1780 comentários.