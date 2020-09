Bianca Andrade assume relacionamento com youtuber Fred

Rio - Bianca Andrade assumiu no Stories, do Instagram, na madrugada desta terça-feira, que tem um "lance" com o youtuber Fred, do canal Desimpedidos. Os boatos começaram a surgir depois que Bianca fez um comentário em uma foto do youtuber e o chamou de "crush".

Galeria de Fotos Bianca Andrade assume que tem um 'trem' com youtuber Fred Reprodução Internet Fred posta foto assistindo ao programa de Bianca Andrade Reprodução Internet Bianca Andrade assume que tem um 'trem' com youtuber Fred Reprodução Internet Bianca Andrade e Fred Reprodução Internet Bianca Andrade Adalto Jr/Divulgação Bianca Andrade Adalto Jr/Divulgação Bianca Andrade, a Boca Rosa Reprodução Internet Bianca Andrade, a Boca Rosa Reprodução Internet Bianca Andrade está de visual novo: cabelos curtinhos Reprodução Internet

Com as especulações, a empresária resolveu assumir o romance. "Ah Fredolino, eu amei, tá? A gente é mó casalzão da hora não é de hoje e geral já sabe mesmo, então chega de tentar esconder esse trem que a gente tem, que é muito doido, mas é muito nós", escreveu Bianca na legenda de uma das fotos.

Em seguida, ela postou uma foto deles coladinhos no Rock in Rio 2017. O youtuber também postou uma foto em que aparece assistindo ao programa de Bianca e colocou um coração ao lado da foto da influenciadora.