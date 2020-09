Especialista conta como famosos lidam com ataques nas rede sociais

São Paulo - Após o lançamento da parceria com Vitão, Luísa Sonza recebeu uma chuva de “hate” nas redes sociais. A cantora teve a vida íntima questionada e sofreu ataques pelo feat com um homem logo após sua separação. Já Ludmilla , foi alvo de comentários racistas e acusações sobre uma suposta traição a Brunna Gonçalves. Os casos são apenas dois exemplos em meio as dezenas de episódios de ataques a famosos nas redes sociais.

Galeria de Fotos Ludmilla se diverte na praia com a mulher, Brunna Gonçalves Gabriel Reis / Ag.News Foquinha e Luisa Sonza Reprodução Internet Ludmilla Reprodução Luísa Sonza e Ludmilla já sofreram ataques na Web Reprodução Ludmilla Reprodução Luisa Sonza Divulgação/Jonathan Wolpert Luisa Sonza e sua cachorrinha de estimação, Gisele Pinscher Reprodução Internautas veem Bolsonaro no cotovelo de Luisa Sonza Reprodução Internet Internautas veem Bolsonaro no cotovelo de Luisa Sonza Reprodução Internet Internautas veem Bolsonaro no cotovelo de Luisa Sonza Reprodução Internet Ludmilla curte domingo de sol com passeio de lancha Reprodução Internet Ludmilla também passou pela transição capilar Reprodução Internet Ludmilla lança 'Cobra Venenosa' Divulgação Luísa Sonza e Vitão Reprodução / Instagram Vitão e Luisa Sonza reprodução do instagram Após foto juntos, Luisa Sonza e Vitão aumentam rumores de namoro Reprodução Internet Luísa Sonza: 'Eu e o Vitão estamos com um projeto juntos que vai ser lançado em breve' Reprodução Ludmilla Reprodução do Instagram Ludmilla sensualiza de fio dental e topless reprodução Instagram Ludmilla Chico Cerchiaro/Divulgação Ludmilla Reprodução Internet Ludmilla Felipe Larozza / Divulgação Luisa Sonza em cenas do clipe da música 'Braba' Reprodução Luisa Sonza Divulgação Luisa Sonza Ag. News Luisa Sonza reprodução instagram Luisa Sonza Reprodução Instagram Luisa Sonza Ag. News Luisa Sonza Ag. News Luisa Sonza @ernnacost/Reprodução Instagram Luisa Sonza Reprodução Instagram Luisa Sonza Reprodução Instagram Luísa Sonza conta que a dança a dois é um desafio que vai encarar Reprodução do Instagram Luiza Sonza Divulgação Luísa Sonza Reprodução/Instagram Luisa Sonza Ag. News Luisa Sonza Reprodução / TV Globo Luisa Sonza faz pocket show para lançar seu álbum, 'Pandora' Ag. News Luisa Sonza Ag. News Luisa Sonza Reprodução Internet

Para algumas pessoas, esses comentários são considerados liberdade de expressão. Porém, a realidade não é exatamente essa. De acordo com o especialista José Estevam Macedo Lima, advogado de nomes como Nego do Borel, Luísa Sonza e Dilsinho, muitos comentários ultrapassam os limites e violam direitos ao desrespeitar o artista. “São comentários que violam a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem de uma pessoa”, explica.

“Além de extrapolar o limite da liberdade, são crimes”. Segundo ele, geralmente, os comentários são classificados como calúnia, injúria ou difamação -- considerados crimes de acordo com o código penal. “A calúnia é quando você atribui um fato falso àquela pessoa; a injúria é um ato contra a honra e a dignidade; e a difamação é imputar um fato contra a reputação”, pontua.

Nesse sentido, José Estevam reforça que há uma grande diferença entre não gostar do trabalho do artista e fazer um movimento para atingir sua honra. “É aí que começamos a ver a violação de direitos”, fala. Quando algum famoso é vítima desses ataques, o advogado explica que há alguns caminhos para serem seguidos.

Inicialmente, é feita uma notificação extrajudicial para que aquele usuário deixe de fazer aqueles comentários. Caso a pessoa não interrompa as ofensas, a Justiça é acionada para que aquele crime seja investigado. Nos casos em que são comentários anônimos e contas falsas nas redes sociais, o crime também é notificado para que as autoridades façam as investigações para que aquela pessoa seja devidamente punida.

O advogado enfatiza a necessidade das denúncias para que a incidência desses crimes diminua. “A cada momento em que o judiciário é provocado para combater esses abusos, a sociedade vai ficando mais aprimorada. Isso é importante para a sensação de impunidade nas redes deixar de existir. Assim, as pessoas que extrapolam ou cometem crimes nas redes sociais começam a ser responsabilizadas por isso”, diz.

José Estevam ainda fala sobre a importância de se entender os limites da liberdade de expressão. “A liberdade de expressão tem limites e precisamos exigi-los. Eles servem para uma convivência harmônica e pacífica na sociedade e para que haja responsabilidade ao expressar sua manifestação de pensamento. É muito importante saber isso”, finaliza o especialista.