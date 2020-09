Emoção! Simaria mostra reencontro com filhos após se curar do coronavírus

São Paulo - Simaria, da dupla com a irmã, Simone, postou um vídeo emocionante do encontro que teve com seus filhos após se curar do coronavírus, nesta terça-feira (08). A cantora conta que, por ser assintomática, não passou por maiores problemas de saúde, mas o mais difícil foi ficar longe de seus filhos, Giovanna, de oito anos, e Pawel, de quatro, mesmo que dentro de casa.

"A sensação foi maravilhosa. Quando você pega, fica receosa porque falam que a complicação vem a partir do sétimo dia. Meu médico, David Uip, já tinha dito que minha saúde estava de ferro e eu ia passar por isso tranquilamente, então me acalmou um pouco", contou a cantora em entrevista para a revista, Marie Claire.

"Quando fiquei curada, a coisa que mais me deixou feliz foi saber que ia poder abraçar meus filhos de novo, foi muito incrível a sensação", completa Simaria, que lutou no passado contra uma tuberculose ganglionar que a afastou dos palcos.