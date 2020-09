Silvia Abravanel rompe silêncio e fala sobre recuperação após acidente: 'processo difícil'

Rio - A filha do dono do SBT, Silvia Abravanel, resolveu romper o silêncio e falou sobre o acidente que sofreu há cerca de cinco meses. Na ocasião, ela caiu de um cavalo e precisou ser operada. Em um primeiro momento, Silvia optou pela discrição. Entretanto, nesta terça-feira (8), ela resolveu falar sobre o caso através de seu perfil no Instagram.

"Eu caí do cavalo em maio e tive que passar por uma cirurgia em julho de reconstituição do ligamento. E é um processo muito difícil. Desde maio, estou reaprendendo a andar e a fazer um monte de coisas", contou ela em um vídeo no qual aparece deitada e usando máscara, enquanto realizava a fisioterapia.



