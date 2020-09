Luísa Sonza revela nome inusitado de grupo com Anitta e Lexa

Rio - Luísa Sonza fez algumas revelações durante sua participação no quadro 'Cada Um no seu Banheiro', no canal de Sabrina Sato. Entre elas, a cantora contou qual o nome de um grupo que tem com Anitta e Lexa. "É o Combatchy de Pepekas. Menina, aquele grupo lá... Meu amigo, se saísse tudo o que acontece naquele grupo", brincou Luisa.

A dono do hit Braba também falou sobre amor e amizade. "Quanto mais rápido eu amar as pessoas, melhor. Amo rápido em qualquer relacionamento. Falo ‘eu te amo’ para todo mundo", revelou.

Já quanto aos haters, Luisa contou que prefere focar no lado positivo. Ela foi alvo de críticas após se separar do comediante Whindersson Nunes. "Estamos no mesmo barco, dou mais valor à minha verdade do que as mentiras dos outros. Às vezes damos mais valor para as inverdades", pontua a cantora que recentemente lançou quatro clipes e comemora o carinho que recebe dos fãs.

Confira: