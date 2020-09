Modelo entrega cantadas de famosos e dá nome de ator gringo: 'rolou um clima'

Rio - Desde que anunciou que estaria na ‘Casa das Pimentinhas’ – reality show da revista Sexy –, a modelo Leila Dantas viu o número de mensagens pipocar nas suas redes sociais. De cantadas a propostas indecentes, ela garante que o assédio vem principalmente de famosos. São jogadores de futebol, cantores, humoristas e até um ator gringo.



E a modelo revela que se trata de Marlon Wayans, ator e comediante americano que ficou conhecido ao estrelar filmes como “As Branquelas” e “O pequenino”. “Já esperava esse assédio todo porque o reality tem uma pegada bem sensual, sei que estou exposta a isso e nada me incomoda. Um dos primeiros a me mandar mensagem foi o Marlon, ele é super querido e gato. Rolou um clima, falamos muito pela internet. Ele se encantou comigo”, entrega.



Solteira há mais de dois anos, Leila conta que se sente atraída por homens engraçados e não sarados. E diz que para conquistar seu coração precisa ter um psicológico equilibrado e estar bem resolvido. “Claro que o físico é legal, eu mesma cuido muito do meu shape. Mas não é o principal. E eu tenho essa coisa de pegar famosos”, diz aos risos. “Parece que é uma quedinha mesmo, já namorei cantores e jogadores. Eles têm pegada”, admite.



Focada na sua carreira como modelo, Leila não pensa em relacionamentos. Ela quer mesmo vencer o reality e conquistar o prêmio: a capa de novembro da revista Sexy. “Será o meu primeiro ensaio nu, acredito no meu potencial e quero muito vencer a disputa. Se realmente for a campeã, quero um ensaio diferente e bem ousado, já tenho ele todo na cabeça. Será histórico”, promete.