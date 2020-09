Lily Allen e David Harbour, ator de Stranger Things se casam em Las Vegas

Galeria de Fotos Lily Allen e e David Harbour se casam em Las Vegas Reprodução / Instagram Lily Allen e e David Harbour se casam em Las Vegas Reprodução / Instagram Lily Allen e e David Harbour se casam em Las Vegas Reprodução / Instagram Lily Allen e e David Harbour se casam em Las Vegas Reprodução / Instagram Lily Allen e e David Harbour se casam em Las Vegas Reprodução / Instagram Rio - A cantora britânica Lily Allen e David Harbour se casaram em uma cerimônia em Las Vegas, nos Estados Unidos, que foi oficializada por um sósia do cantor Elvis Presley. Lily usou o Instagram nesta quarta-feira para divulgar fotos da união com o ator da série da Netflix, Stranger Things.

A cerimônia aconteceu na última segunda-feira, no dia 7, na capela Graceland Wedding Chapel. Depois da celebração, os dois foram comer hambúrguer em uma lanchonete com as filhas da cantora, Marine, de sete anos, e Ethel, de oito.

Lily usou um vestido de corte clássico acima dos joelhos, com cinto e um véu simples, da grife Dior e no valor de R$ 21 mil (US$ 4 mil) e David escolheu um terno escuro.

Eles namoravam há cerca de um ano e confirmaram que estavam noivos há alguns meses.