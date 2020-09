Aline Riscado estrela clipe do grupo 3030

Rio - Depois de apresentar a live de lançamento do último álbum do grupo 3030, Aline Riscado é a protagonista do novo clipe da banda. A música “Tempo de Se Amar” está presente no disco “Infinito Interno”, lançado em julho, mas o clipe chegou no Youtube nesta quinta-feira (10).

Nas imagens, podemos ver Bruno Chelles ao violão e a bailarina posando nas areias da praia de Arraial D’Ajuda, na Bahia, onde o projeto foi gravado.

Misturando bossa nova e rap, Bruno, Rod e LK trazem a calmaria do mar para dar vida a mais uma love song.

Assista: