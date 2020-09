Rio - A ex-BBB Marcela MCGowan fez uma série de Stories, no Instagram, para falar sobre a importância da campanha "Setembro Amarelo", de prevenção ao suicídio. A médica contou que já pensou em tirar a própria vida. Ela também falou como a quarentena e o isolamento social afetaram a saúde mental da população.

"O isolamento e o estresse que estamos vivendo só aumenta mais esses gatilhos. Eu já estive nessa estatística e você, com certeza, conhece alguém que já esteve também. Falar sobre suicídio de forma honesta e aberta pode ajudar. Diminuir o preconceito e os tabus faz com que as pessoas expressem mais essas vontades e esses pensamentos. Conversar, acolher e oferecer ajuda a pessoas que estão passando por situações difíceis. Pensar em suicídio não é frescura. Muitas vezes, a pessoa que pensa não quer morrer, mas matar uma dor", afirmou.