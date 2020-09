Rio - Bianca segue colhendo os frutos do sucesso “Tudo No Sigilo”, mas não para de lançar novidades. Depois de disponibilizar a inédita “Cara-Metade”, que ultrapassa 1.5 milhão de execuções nas plataformas digitais, e de fazer uma parceria internacional com a argentina Emilia e o produtor Cabrera na versão remix de “Já É Tarde (No Más)”, Bianca se junta ao DJ Zullu e lança “Bem Na Sua Direção”, nesta sexta-feira (11).



Bianca mais uma vez coloca as mulheres como donas do jogo e mostra sua sensualidade. “’Bem Na Sua direção’ vai ser uma música muito importante para minha carreira. Estou muito confiante. Ela é dançante, muito boa de ouvir e bem animada. Eu convidei o DJ Zullu porque achei que ele combina muito com essa música. Eu adorei, ficou tudo muito lindo”, explica a artista.



O clipe tem vários momentos, cortes e cenas, que dão movimento de acordo com a batida da música. “O clipe ficou sensacional, eu usei vários cabelos, várias formas diferentes. E tem uma história bem legal, tem muita dança, muita sensualidade, acho que a galera vai curtir, está bem diferente”, conta Bianca.



O DJ conta mais detalhes sobre essa colaboração. “O convite rolou através de um convite”, brinca Zullu. “Eu chamei primeiro para uma outra música, que estamos trabalhando ainda, e ela me convidou para fazer ‘Bem Na Sua Direção’. Eu curti muito a música, coloquei um pouco mais a minha cara, mexi um pouco. Foi tudo rápido, fui chamado numa semana e na outra já estávamos gravando o clipe. O clipe é uma parada nova que fizeram, no ferro velho, bem diferente do que está sendo feito na cena do Funk. Me amarrei nessa parceria e já já tem o próximo lançamento, que é Zullu convida Bianca”, finaliza.



A funkeira segue com seus lançamentos pela Sony Music e prepara novidades ainda para 2020. Enquanto isso, segue aumentando sua base de fãs e alcançando números importantes, como mais de 3.3 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de 140 milhões de execuções nas plataformas digitais de “Tudo No Sigilo”, incluindo a versão acústica e a original.