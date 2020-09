Rio- Comemorando a melhor fase de sua carreira, como atual apresentadora do TVZ no Multishow e gravando uma série documental para o Globoplay, Lexa não cansa de anunciar novidades. No dia 18 de setembro, ela lança pela Som Livre seu novo álbum de trabalho. O projeto que leva o nome da cantora, conta com 9 faixas, sendo 6 inéditas.

“Esse projeto é a minha cara! A raiz do álbum é o funk, mas ele tem vários estilos e segmentos musicais misturados, como o trap e também o pop, que está super forte. Esse álbum está sendo extremamente bem produzido e muito bem trabalhado, estou fazendo tudo com muito carinho! A estratégia que adotamos é diferente do meu primeiro álbum e a galera já vai poder conferir mais detalhes nos próximos dias”, declara Lexa, convidando o público a ficar ligado em suas redes.Neste projeto, Lexa pretende mostrar diferentes facetas e prova todo o seu talento ao acrescentar em sua sonoridade diferentes ritmos. Entre as canções inéditas estão o gingado do axé com participação de Márcio Vitor do Psirico e o romantismo do pagode de Bruno Cardoso, do Sorriso Maroto. Marcas registradas da cantora, o funk e o pop, além de estarem muito bem representados em singles solos inéditos, ganham uma parceria especial com Luísa Sonza.No dia 18, além do álbum completo nas plataformas de música, a cantora libera o clipe de “Sussu”, seu primeiro single inédito do projeto, que traz a energia marcante do pop funk da artista. No último domingo (06), Lexa cantou a faixa no Domingão do Faustão, na Globo.Sucessos já lançados como “Aquecimento da Lexa”, “Treme Tudo” e “Chama Ela" com participação do Pedro Sampaio, que juntos somam cerca de 140 milhões de visualizações só no YouTube, integram o projeto.