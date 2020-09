Rio - O cantor Fernando Pires, membro do grupo Só Pra Contrariar e irmão de Alexandre Pires, atualizou os seus seguidores no Instagram sobre seu estado de saúde na quinta-feira (10). Ele sofreu um acidente doméstico e precisou ir para o hospital devido a um ferimento na cabeça.

A assessoria do cantor informou que ele sofreu o acidente na quarta-feira, 9, e recebeu alguns pontos na cabeça. Fernando está consciente e segue internado em observação no Hospital Madrecor, em Uberlândia, Minas Gerais.Pouco depois de sua internação, Fernando publicou uma foto em seu Instagram. "Minha última foto antes da queda! Estou muito bem galera, graças a Deus!", disse ele. Algumas horas depois ele publicou um stories, em que aparece em uma cama de hospital, com a mensagem "estou bem galera!".O cantor deve ter alta neste final de semana, disse sua assessoria. No Instagram, ele recebeu mensagens de apoio de outros artistas, como o irmão, Alexandre Pires, o cantor Tiaguinho e o ator Rafael Zulu.