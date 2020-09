Naya Rivera levantou o braço e pediu socorro, segundo autópsia

O resultado da autópsia de Naya Rivera saiu recentemente e revelou que a atriz levantou o braço e gritou por socorro antes de morrer afogada no Lago Piru, na Califórnia, em 8 de julho.



O relatório, que foi divulgado na última sexta-feira (11), também apontou pequenas quantidades de ansiolítico (diazepam) e de um inibidor de apedite derivado de anfetamina (fentermina) no corpo dela. Mas, ainda segundo a autópsia, as substâncias não foram responsáveis pela morte.



O desaparecimento da atriz, que fazia um passeio de barco com seu filho, Josey, de quatro anos, chocou a todos. Naya desapareceu no dia 8 de julho, mas o corpo só foi localizado pelo departamento policial do condado de Ventura no dia 12.

