Ops! Chris Evans posta nude no Instagram

Chris Evans deu aquela agitada no sábado (12) dos internautas ao postar, sem querer, uma nude em seus stories do Instagram. O ator foi rápido e apagou a postagem, mas vários seguidores tiraram prints, fazendo com que seu nome ficasse entre os assuntos mais comentados das redes sociais.

O intérprete do Capitão América foi postar um momento em família ao lado do irmão, Scott Evans. No entanto, o vídeo, que mostrava os dois participando de uma brincadeira de adivinhação juntos era, na verdade, uma gravação de tela. Assim que o vídeo se encerrou, a tela exibiu um rolo de câmera e lá estava a bendita nude.



Nas mídias mais recentes do celular estavam fotos do próprio Chris, uma montagem de um clique dele com os dizeres “Guard That Pussy” [“Proteja aquela vagina”, em português], alguns vídeos e uma imagem em preto e branco de um pênis.