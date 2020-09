Carlinhos Maia se mete em treta sobre Luísa Sonza e Whindersson

Após assumir seu namoro com Vitão, Luísa Sonza, que é ex-esposa de Whindersson Nunes, se manifestou em suas redes sociais contra os ataques que vem sofrendo. Um Instagram de fofoca repostou o vídeo da cantora e, nos comentários, quem surgiu na história foi Carlinhos Maia.



Carlinhos fala da frase que Sonza disse na época em que o humorista brigou com Whindersson -- "Não deixem esse cara matar meu marido". Apesar de ter sido rapidamente apagado, prints revelam o teor do comentário dele. Resumidamente, ele disse que essa frase ficou marcada e fez com que se sentisse muito culpado na época e que, agora, percebe que todos são seres humanos com defeitos.