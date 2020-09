Cartolouco não sabe quem apresenta o 'Hoje em Dia': 'Chris Guedes?'

Lucas Strabko, o ex-jornalista esportivo da Globo, também conhecido como Cartolouco, parece não acompanhar muito a programação da Record, emissora em que está atualmente participando de "A Fazenda 12". Na tarde deste domingo (13), conversando com Jakelyne e Biel, ele perguntou se Britto ainda estava na emissora de Edir Macedo.



Na ocasião, eles falavam sobre a ida ao "Hoje em Dia" assim que deixarem o confinamento, e citaram também os nomes dos apresentadores de Edu Guedes e Chris Flores, que também deixaram a emissora há um bom tempo. Cartolouco, ao tentar lembrar quem apresentava atualmente o programa na Record, disse: "Não é Guedes? Alguma coisa Guedes? Não é Chris Guedes?".



Vale lembrar que, atualmente, o "Hoje em Dia" é apresentado por Ana Hickmann, Cesar Filho, Renata Alves e Ticiane Pinheiro. Os outros três deixaram a Record há anos -- Chris está no SBT, Edu teve uma passagem rápida pela RedeTV! e agora está na Band e Britto faz conteúdos para o Youtube.