Irmã sai em defesa de Neymar após episódio de racismo: 'Criminosos seguem sem punição'

Rio - Rafaella Santos, irmã de Neymar, defendeu o jogador nas redes sociais após o craque afirmar ter sido alvo de racismo durante a partida entre o PSG e o Olympique de Marselha, neste domingo. Neymar contou que o zagueiro espanhol Álvaro González, do Olympique, o chamou de "macaco" durante i jogo e depois o xingou.

Rafaella, então, fez uma postagem defendendo o irmão nas redes sociais. "Vitórias e derrotas a gente aprendeu a lidar com o Juninho desde que ele é muito novinho, eu mais ainda, porque sou mais nova do que ele. Ele me ensinou que faz parte! Cresci assim, entre choros de derrotas e lágrimas das vitórias. Isso, mesmo eu ficando nervosa nos jogos, entendo que é o esporte. Aprendemos em todas as ocasiões, mas com racismo não!", escreveu.

"Isso não existe consolo, não existe lágrima, existe revolta e desespero. Sentimento de frustração, de ver o que é feito e sem punição. Dia após dia fatos como esse de hoje, que ocorreu com meu irmão, ocorrem na vida e no esporte. E esses criminosos seguem aí, sem punição, rindo e debochando de seus crimes. Racismo é crime! Racismo não. Até quando", questionou.